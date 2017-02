Lufthansa et Etihad étendent leur partenariat au catering et à la MRO

Lufthansa et Etihad avaient organisé une conférence conjointe à Abou Dhabi le 1er février pour annoncer les modalités de leur partenariat renforcé. Planifiée le jour de l'entrée en vigueur de l'accord de partage de code entre les deux compagnies, elle leur a permis d'annoncer les prochaines étapes de la coopération, qui concernent le catering et la MRO.



Dans le domaine du catering, un accord de quatre ans et d'une valeur de 100 millions de dollars a été signé. Il prévoit qu'Etihad recoure aux services de LSG SkyChefs dans seize villes d'Europe, d'Asie et d'Amérique, faisant d'elle le plus important fournisseur de la compagnie arabe dans le catering en dehors des Emirats.



Dans la maintenance, le partenariat n'en est encore qu'au stade de protocole d'accord. Il prévoit un renforcement de la coopération entre les deux groupes dans le domaine de la MRO et un rapprochement d'Etihad Airways Engineering et Lufthansa Technik qui permettrait de dégager des synergies. Carsten Spohr, le CEO de Lufthansa, a toutefois précisé qu'il ne prévoyait l'établissement d'une base de Lufthansa Technik à Abou Dhabi.



James Hogan, l'actuel CEO d'Etihad, a souligné qu'il s'agissait là du « plus important partenariat sans prise de participation que nous ayons conclu avec une compagnie aérienne ». Carsten Spohr a de son côté commenté que « ce type de partenariat intense, important même selon les standards de Lufthansa, correspond à ce que recherche le groupe » et que ce n'était qu'une première étape avant un élargissement, par exemple vers le fret.



« La position de Lufthansa n'a pas changé » sur le sujet de la distorsion de concurrence induite en Europe par le modèle des compagnies du Golfe, ajoute-t-il. « Mais lorsqu'on dépasse les différences de vision sur ce sujet, il y a de nombreux domaines de coopération entre les deux groupes ».



L'accord de partage de code qui entre en vigueur aujourd'hui permet à Lufthansa d'apposer son code sur les deux vols quotidiens d'Etihad au départ de Francfort et Munich vers Abou Dhabi. Il prévoit également qu'Etihad puisse apposer le sien aux vols de Lufthansa vers Rio de Janeiro et Bogota, sous réserve d'obtenir l'approbation des autorités compétentes. Pour faciliter les opérations, Etihad déménagera ses activités dans les mêmes terminaux que Lufthansa dans les deux hubs allemands.