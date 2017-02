Icelandair chute après des prévisions pessimistes

L'action Icelandair chutait mercredi à la Bourse de Reykjavik en raison de prévisions pessimistes émis par la compagnie aérienne islandaise, qui a cité une concurrence exacerbée et l'incertitude géopolitique. À 10h55 GMT, l'action reculait de 22,40%, après avoir plongé de près de 25% en début de séance. Cette baisse portait à plus de 50% le recul de l'action depuis fin avril. "La prise de réservations chez Icelandair a pris un mauvais tournant récemment", a indiqué le groupe dans un communiqué, publié six jours avant ses résultats annuels. "Cette évolution peut être attribuée à une hausse de la concurrence et il est également possible que les changements dans la politique internationale affectent la demande", a-t-il ajouté. Icelandair a profité pendant des années de la croissance du tourisme islandais, notamment auprès des visiteurs américains et britanniques, mais aussi de la position de Reykjavik comme étape dans les voyages transatlantiques. Du côté de la concurrence, la compagnie fait référence à l'essor de sa rivale islandaise à bas coût Wow Air, qui a multiplié les destinations avec des tarifs beaucoup plus avantageux.