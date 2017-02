L'Etat baisse une redevance applicable aux grands aéroports

L'Etat a baissé une redevance applicable aux grands aéroports parisiens ce qui représentera pour les compagnies aériennes une économie de 26 millions d'euros, a-t-on appris mardi auprès de la DGAC. Ce geste intervient alors que les compagnies aériennes françaises se plaignent depuis des années du poids des taxes et des redevances qui pèsent sur le prix des billets d'avion et les affaiblissent face à la concurrence, notamment des compagnies du Golfe. Selon un décret publié mardi au Journal officiel, des taux différenciés pour la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne (RSTA) ont été instaurés selon l'importance des aéroports. Le taux unitaire de la redevance est passé, pour les grands aéroports, de 226,19 euros en 2016 à 177,69. La RSTCA rémunère les services de la navigation aérienne fournis à proximité des principaux aérodromes de métropole et d'outre-mer. Elle est exigible à chaque décollage et calculée en fonction de la masse maximale au décollage de l'aéronef. La compagnie Air France s'est félicitée dans un communiqué de cette mesure estimant qu'elle "contribuera à l'amélioration de la compétitivité du transport aérien et bénéficiera à l'ensemble des compagnies aériennes". "Elle conduira à une réduction des coûts de toutes les compagnies desservant les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly de l'ordre de 26 millions d'euros dont environ la moitié pour Air France", selon la compagnie. "Nous espérons que l'Etat poursuivra dans cette voie. En effet l'amélioration de la compétitivité de la compagnie, qui conditionne sa capacité à croître à moyen terme, ne peut reposer uniquement sur les seuls efforts de ses personnels", a déclaré Jean-Marc Janaillac, président d'Air France, cité dans le communiqué.