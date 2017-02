SAS demande à son tour un certificat d'opérateur irlandais

Pour réduire ses écarts de coûts avec ses concurrentes, SAS a décidé de suivre l'exemple de Norwegian : elle a annoncé le 1 er février qu'elle avait déposé une demande pour obtenir un certificat de transporteur aérien (AOC) irlandais. Elle compte s'en servir pour établir des bases en Espagne et à Londres.



Seul un nombre réduit de vols sera initialement opéré sous ce certificat lors du lancement des opérations l'hiver prochain (2017-2018), en complément du réseau actuel de SAS. Mais le développement du réseau européen pourrait par la suite reposer sur la nouvelle structure.



Rickard Gustafson, le CEO de SAS, précise que les appareils de la structure auront la même livrée que ceux de la compagnie scandinave et le même service à bord.



SAS souhaite ainsi garantir sa compétitivité, alors que le marché européen connaît une très forte pression sur les prix. Elle compte également sur la nouvelle structure irlandaise pour mieux se positionner sur le marché loisir, qu'elle voit en pleine expansion. Pour elle, c'est « un pas supplémentaire pour réduire le différentiel de coûts avec les concurrents nouvellement établis », et opérer à armes égales.