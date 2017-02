United Continental veut renforcer ses relations stratégiques avec Avianca

La compagnie aérienne américaine United Airlines a indiqué mardi travailler avec sa concurrente colombienne Avianca Holdings, ainsi qu'Avianca Brasil, en vue de renforcer leurs "relations commerciales et stratégiques" . "United et Avianca ont une longue histoire de partenariat autour de (l'alliance de compagnies aériennes) Star Alliance, et nous sommes impatients d'augmenter notre coopération pour offrir un service encore meilleur à nos clients, a indiqué Scott Kirby, un président du groupe américain, cité dans un bref communiqué. "Approfondir notre relation nous permet d'élargir nos partenariats existant avec Star Alliance et stratégiques dans la région, tandis que nous continuons à construire un bon réseau en Amérique latine", a-t-il ajouté. United n'a pas détaillé la nature des relations stratégiques envisagées. Toutefois, d'après l'agence Bloomberg, Avianca recherche depuis plusieurs mois un partenaire stratégique, avec parmi les options envisagées la vente d'une participation de contrôle. Elle aurait dans ce cadre discuté avec le groupe United Continental, mais aussi avec une autre compagnie américaine, Delta Air Lines, ainsi qu'avec la panaméenne Copa Airlines.