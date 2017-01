Figeac Aéro accélère au 3T, objectifs confirmés

Le sous-traitant aéronautique Figeac Aéro a accéléré sa croissance au troisième trimestre, avec un chiffre d'affaires en hausse de 34,7% à 90 millions d'euros, et conforté son objectif sur son exercice décalé 2016-2017. "La dynamique de croissance sur le troisième trimestre 2016-2017 a principalement été tirée par la montée en cadence du programme A350 d'Airbus", a indiqué Figeac Aéro dans un communiqué. L'activité aérostructure affiche une progression de 41,3% sur la période et l'activité montage sur site a pratiquement doublé à +87,2%. Sur les neuf premiers mois de son exercice 2016/17, la croissance du groupe est de 27,2%, "parfaitement en ligne avec les objectifs publiés". Figeac Aéro vise un chiffre d'affaires de 340 millions pour son exercice qui se clôture le 31 mars prochain, soit une croissance de 35% et une marge d'Ebitda "conforme aux standards du groupe". "Fort des récents succès commerciaux, les objectifs à mars 2020 sont maintenus avec un chiffre d'affaires compris entre 650 et 750 millions d'euros, soit une multiplication par près de 3 de l'activité en 4 ans, accompagné d'une marge d'Ebitda aux niveaux actuels", indique-t-il. Figeac Aéro a annoncé le 24 janvier la signature d'un contrat de plus de 500 millions d'euros avec le sous-ensemblier américain Spirit AeroSystems pour la production de pièces élémentaires et sous-ensembles pour Airbus et Boeing.