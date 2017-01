LOT va louer trois Boeing 787-9 à Aviation Capital Group

Pour asseoir ses plans d'expansion sur le long-courrier, LOT va louer trois 787-9 supplémentaires. Le contrat a été conclu avec Aviation Capital Group le 31 janvier. Les appareils seront livrés à partir de mars 2018.



Les appareils permettront de soutenir le plan d'expansion de la compagnie polonaise. Elle exploite actuellement six 787 et en attend deux autres mais elle avait déjà annoncé qu'elle allait devoir commander de nouveaux appareils pour mener à terme ses projets de croissance. Elle souhaite en effet atteindre une flotte de 70 avions (contre 45 aujourd'hui) et a pour cela déjà conclu un accord avec Boeing récemment pour des 737 MAX.



Désormais, c'est l'expansion sur le long-courrier à laquelle elle travaille. Elle passera par une augmentation du nombre d'appareils donc, puisque LOT a déjà annoncé qu'elle comptait exploiter seize Dreamliner, mais aussi de ses capacités sur ses routes existantes puisqu'elle passe du 787-8 actuellement à la version allongée.