Daher livre le 1er TBM 930 « millésime 2017 »

Elite Package » et de plusieurs nouveaux équipements dans le poste de pilotage.



Ainsi, les deux postes du cockpit proposent l'option AmSafe Seatbelt Airbag dans les parties retenant le torse de leur ceinture de sécurité quatre points. Le nouveau transpondeur GTX 345 de Garmin a également été intégré au système avionique ; il est compatible ADS-B « In », en service aux Etats-Unis, qui permet à l'appareil de recevoir des informations du contrôle et des autres avions et non plus seulement d'en émettre.



Par ailleurs, d'anciennes options sont devenues standard, comme le vibreur de manche relié au système de protection de vitesse (USP) ou la passerelle Flight Stream 210 qui permet à deux tablettes dotées de l'application Garmin Pilot de se connecter sans fil pour importer un plan de vol. Un nouveau compteur horaire numérique a été installé ainsi que trois chargeurs USB et les boutons de contrôle de la température en cabine sont rétro-éclairés.





© Daher

La cabine, elle, a été redessinée avec de nouveaux coussins de siège, de nouveaux appuie-tête et accoudoirs. Le revêtement des sièges est fait désormais appel au tissu synthétique Ultraleather pour une longévité accrue et chaque passager a accès à un chargeur USB. Trois harmonies sont disponibles : Black Diamond, Beige Luxor et Agate Grey.



Enfin, chaque TBM 900 ou 930 version 2017 sera aménagé de façon à pouvoir accueillir le dispositif Elite Privacy. Il s'agit d'une option permettant l'installation d'un cabinet de toilette à l'arrière. En configuration classique, elle abrite une banquette séparée du reste de la cabine par un panneau bas mais il suffit d'appuyer sur un bouton pour que cette zone se transforme en cabinet de toilette complètement intime.





