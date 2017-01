BAE Systems monte à bord du futur chasseur turc

BAE Systems et Turkish Aerospace Industries annoncent avoir signé un accord de coopération pour le développement du futur avion de combat de l'armée de l'air turque. Le contrat - dont les détails précis n'ont pas été révélés - porte sur une première phase de développement et se monte à 100 millions de livres (environ 117 millions d'euros). La collaboration portera principalement sur l'échange de savoir-faire et d'expertise technique.



Le programme TF-X a été officiellement lancé en mars 2015, avec la publication d'une RfI (Request for information) pour la conception et le développement d'un avion de combat de fabrication nationale. Il s'agit de remplacer les F-16 et de compléter la future flotte de F-35 à l'horizon 2030. Un premier prototype serait attendu pour 2023. Saab avait par le passé été impliqué dans le programme pour seconder TAI dans les études de design.