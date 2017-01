Nouvelle commande de KC-46A pour l'US Air Force

L'US Air Force a notifié à Boeing la commande du troisième lot de production de KC-46A, soit 15 appareils pour 2,1 milliards de dollars. Les avions devraient être livrés d'ici à juillet 2019. Le contrat comprend également deux moteurs de rechange ainsi que cinq kits de ravitaillement en bout d'aile.



Les deux premiers lots avaient été commandés en août 2016 (sept et douze tankers), pour un total de 2,8 milliards de dollars, suite à la validation de la phase « milestone C », qui ouvrait la voie à la production de série.



L'USAF devrait recevoir un total de 179 KC-46A, afin de remplacer les actuels KC-135. Les premières livraisons auront lieu dès cette année, selon le dernier calendrier en date. La flotte d'essais - composée quatre prototypes - ainsi que le premier exemplaire de série, ont accumulé plus de 1 500 heures de vol depuis le vol inaugural du premier avion en décembre 2014.