EDEIS : « nous voulons doubler notre activité aéroports en cinq ans »

L'année 2017 a commencé sur les chapeaux de roue dans le secteur aéroportuaire, avec l'apparition d'un nouveau venu dans le paysage français : Edeis. Né du rapprochement entre la société de participations Impact Holding et le fonds d'investissement Ciclad, ce consortium français a repris les activités France de SNC-Lavalin, et avec elles dix-neuf aéroports (dont un en Espagne). Jean-Luc Schnoebelen, le président du consortium, et Youssef Sabeh, vice-président principal d'Edeis et anciennement vice-président principal de SNC-Lavalin et président de SNC-Lavalin Aéroports, nous exposent les projets d'Edeis.



Pourquoi SNC-Lavalin a (...)