Volotea va recruter 115 PNC

Pour suivre le rythme de la croissance de ses opérations, Volotea a besoin de recruter. La low-cost espagnole a annoncé le 25 janvier qu'elle avait besoin de 115 nouveaux membres du personnel cabine pour la France cette année. Les PNC seront affectés aux quatre bases de Volotea, c'est-à-dire Bordeaux, Nantes, Strasbourg et Toulouse.Volotea a prévu une importante croissance pour 2017. Elle avait annoncé au mois de septembre qu'elle allait intégrer six A319 supplémentaires au premier semestre et que tous seraient basés en France (avec ses quatre premiers A319, reçus en 2016), à Nantes (un appareil), Toulouse (deux appareils) et Bordeaux (les trois derniers). Ils ont une capacité plus grande de 20% que celle des 717 en service actuellement.Grâce à l'augmentation de la flotte à 28 appareils (dix A319 et dix-huit 717), 40 liaisons seront lancées en Europe en 2017 et une nouvelle base sera ouverte à Gênes.La campagne de recrutement en France sera lancée au début du mois de février et les candidats peuvent postuler à cette adresse