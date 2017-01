Roll-out du premier Hawk Mk 132 rénové

Le premier avion d'entraînement Hawk Mk 132 rénové - baptisé Hawk-i - a effectué son roll-out et pourrait être exposé au salon Aeroindia, qui se tiendra en février prochain à Bangalore.



HAL et BAE Systems avaient signé un protocole d'entente en 2015 pour la rénovation des Hawk opérés par l'Indian Air Force et l'Indian Navy. Les modifications comprennent notamment l'intégration de nouveaux sous-systèmes et le traitement d'obsolescences au niveau de l'avionique. L'ordinateur de mission et les systèmes de transmissions de données ont été remplacés par des équipements 100% indiens, en vertu du programme de relance de l'industrie nationale "Make in India".