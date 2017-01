Le Kenya pourrait acquérir des Air Tractor

L'agence américaine d'exportation d'armement a émis une notification concernant une potentielle vente d'Air Tractor au Kenya, pour un coût total de 418 millions de dollars. La vente doit encore être approuvée par le Congrès. Le contrat comprend la livraison de « jusqu'à 12 » Air Tractor AT-802L et deux AT-504 (pour la formation et l'entraînement des équipages), ainsi que l'armement et le soutien associé.



Les Air Tractor sont destinés à moderniser la flotte kényane et à compléter une flotte vieillissante de F-5, qui semble montrer des signes de faiblesse, (...)