SR Technics va réaménager l'ensemble des Airbus A340 destinés à Edelweiss

Ce n'est évidemment pas une surprise, mais l'officialisation du contrat donne un peu plus de détail sur le programme de reconfiguration des cabines des quatre A340-300 d'Edelweiss.



SR Technics (SRT) a en effet remporté le contrat de modification des nouveaux long-courriers de la compagnie saisonnière suisse cet automne. Les quadriréacteurs sont d'ailleurs particulièrement bien connus de la société de maintenance de Kloten, car tous seront issus de la flotte de Swiss, et régulièrement en visite d'entretien dans ses ateliers.



Le premier A340-300 d'Edelweiss est d'ores et (...)