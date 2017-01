AirAsia X vise les Etats-Unis

AirAsia X tourne désormais ses ambitions vers les Etats-Unis. La low-cost long-courrier a annoncé le 24 janvier qu'elle avait reçu de la FAA l'autorisation de traverser le Pacifique pour atterrir dans le pays. Elle réfléchit aux destinations et envisage notamment Hawaii.



La compagnie précise qu'elle est la première low-cost long-courrier asiatique à obtenir cette clairance. Elle s'enthousiasme également d'obtenir un accès à un marché complètement nouveau, alors qu'elle ne dessert actuellement que l'Asie, l'Australie et le Moyen-Orient. Mais elle travaille également à la relance de ses vols vers Londres.



Ces deux projets entrent dans la stratégie de croissance raisonnée dont elle a parlé lors de la publication de ses résultats annuels le 25 janvier. A cette occasion, AirAsia X a annoncé qu'elle avait transporté 40% de passagers en plus par rapport à 2015, soit 1,38 million de passagers. Le coefficient de remplissage s'est dégradé, le trafic ayant augmenté de 40% pour une hausse de 44% des capacités. La compagnie explique avoir notamment souffert de la baisse du tourisme en provenance de Chine vers la Thaïlande et de la suspension des opérations de la division indonésienne.



Le groupe AirAsia X exploite actuellement une trentaine d'A330.