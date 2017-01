Juneyao Airlines s'engage pour dix Boeing 787-9

Juneyao Airlines a révélé le 25 janvier qu'elle avait signé une lettre d'intention avec Boeing, projetant l'acquisition de jusqu'à dix 787-9. Cinq appareils seront en commande ferme - d'une valeur de 1,285 milliard de dollars au prix catalogue -, les cinq autres en option.



La compagnie chinoise devrait recevoir ses trois premiers appareils en 2018 et les deux autres en 2019. Ils lui donneront les moyens d'étendre ses opérations internationales et augmenteront ses capacités de 9,18% la première année puis 4,39%.



La livraison des options, si celles-ci sont confirmées, doit intervenir en 2019 (un appareil) et 2020 (quatre).



Juneyao exploite actuellement une flotte entièrement composée d'appareils de la famille A320 : 41 A320 et dix-neuf A321.