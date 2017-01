Figeac Aéro remporte son plus gros contrat grâce à Spirit AeroSystems

La stratégie de Figeac Aéro n'en finit plus de payer. L'industriel français a annoncé le 25 janvier qu'il avait remporté un important contrat avec Spirit AeroSystems portant sur la production de pièces mécaniques en aluminium et en titane de toutes dimensions et de sous-ensembles pour les programmes A350 d'Airbus et, 737, 747-8, 767 et 777 de Boeing.



Figeac Aéro précise qu'il s'agit du plus important contrat de son histoire. Spirit AeroSystems comptait déjà parmi les clients majeur du sous-traitant puisqu'il lui avait déjà confié la production de plusieurs ensembles, notamment les planchers de l'A350. Mais la stratégie de proximité de Figeac Aéro a été décisive et, dans ce cas particulier, sa présence à Wichita - siège de l'équipementier américain - a été déterminante.



Le volume de travail que ce nouveau contrat va générer va demander de nouveaux investissements dans les outils de production et les effectifs à Figeac Aéro. Il profitera également à tous les sites, aussi bien ceux de Figeac et Saint-Nazaire que ceux de Tunisie et du Maroc.



Après une phase de montée en puissance, la pleine cadence sera atteinte pour l'année fiscale 2019 lors de laquelle le contrat apportera sa pleine contribution au chiffre d'affaires.