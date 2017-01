Chiffre d'affaires en hausse pour Lockheed Martin

Lockheed Martin a publié ce 24 janvier ses résultats financiers pour l'année écoulée. L'avionneur américain a réalisé un chiffre d'affaires de 47,2 milliards de dollars en 2016, contre 40,5 milliards en 2015, et table sur une nouvelle année de croissance pour 2017 avec un objectif situé entre 49,4 et 50,6 milliards de dollars.



Si Sikorsky, racheté en 2015, a généré 10% du chiffre d'affaires global pour l'année 2016, Lockheed Martin annonce cependant une défaillance des contrôles internes au sein de Sikorsky, qui pourrait amener à devoir corriger les résultats publiés.



La division aéronautique affiche quant à elle un chiffre d'affaires de 17,7 milliards de dollars, contre 13,4 milliards pour la division systèmes de mission, 9,4 milliards pour la division espace et 6,6 milliards pour la division missiles.