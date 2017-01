Safran-Zodiac : un mariage d'intérêt

L'annonce de l'OPA amicale lancée par le groupe Safran sur le capital de Zodiac Aerospace est plutôt une bonne nouvelle pour l'industrie française en général, aéronautique en particulier. Les exemples de groupes industriels français tombés dans les mains pas toujours très bien intentionnées de fonds d'investissement ou de groupes étrangers ne manquent pas. Le récent cas des ex-Chantiers de l'Atlantique est assez exemplaire. Alors ne boudons pas notre plaisir : le champion français des intérieurs de cabines d'avions repris par l'un des ténors mondiaux des moteurs et des équipements, pour former un ensemble de 21 milliards d'euros de chiffre d'affaires, voilà qui montre que l'industrie aérospatiale française est capable de conserver ses fleurons à l'abri des prédateurs ne répondant qu'à la loi du ROCE.



Même si les relations entre Zodiac et Safran n'ont pas toujours été au beau fixe, et qu'une tentative de rachat a échoué en 2010, aujourd'hui, il semble que ce projet de fusion réponde bien aux enjeux actuels : consolider et renforcer les entreprises du secteur, pour faire face à la pression à la baisse des prix, pour innover et investir. Passons sur les difficultés actuelles de Zodiac, qui ont naturellement joué un rôle dans la décision des actionnaires familiaux du fabricant de sièges et de toboggans. Plus important est que ce mariage est une belle réponse au rachat du principal concurrent de Zodiac, l'américain B/E Aerospace par son compatriote Rockwell Collins en novembre dernier. Safran se renforce dans l'avion plus électrique, et s'ouvre des domaines où il n'était pas présent : exemple, les systèmes de régulation du carburant ou les sièges passagers. De son côté, Zodiac pourra bénéficier du savoir-faire industriel de Safran -notamment dans les méthodes du lean manufacturing- pour régler ses problèmes, avec un bémol : l'organisation très éclatée de Zodiac n'est pas du tout comparable à celle, plus centralisée de Safran. Effet collatéral, si cette opération réussit, elle laissera Thales un peu seul puisque l'électronicien de défense avait aussi quelques complémentarités avec Zodiac dans l'équipement de cabines et l'avion plus électrique.



L'autre aspect important de cette future union concerne le marché du support-service et de la maintenance (MRO). L'industrie aéronautique dans son ensemble va devoir faire face à l'absence de nouveaux programmes pour au minimum cinq ans, voire plus. Du coup, pour des groupes comme Safran et Zodiac, comme pour les avionneurs, la MRO est un bon moyen de pallier cette situation. Clairement, c'est dans ce domaine que les marges et la croissance vont se faire. Et chacune des deux entreprises a de précieux atouts à faire valoir : le service pèse plus de 50 % des ventes de l'activité propulsion de Safran, et plus de 30 % dans les équipements. Chez Zodiac, le service c'est près de 40% des ventes. La fusion entre Safran et Zodiac c'est donc aussi un géant de la MRO qui naît.