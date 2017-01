Des compagnies américaines contraintes d'accélérer le retrait de leurs 767 ?

Certaines compagnies américaines pourraient prochainement être amenées à se séparer de leurs plus anciens Boeing 767 suite à l'émission d'une consigne de navigabilité (AD) de la FAA.



Cette consigne est effective à partir du 7 février prochain. À cette date, les opérateurs de 767-200 et -300 devront remplacer la cloison étanche arrière de leurs appareils avant qu'ils n'atteignent les 60 000 cycles, ou dans un délai de 36 mois suivant la date d'entrée en vigueur de l'AD, la date prise en compte étant la plus éloignée des deux, (...)