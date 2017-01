Icare Aéronautique fournit un H225 à l'armée de l'air

C'est la société Icare Aéronautique, spécialisée dans entre autres dans le transport aérien et VIP, qui va fournir un H225 au profit de l'entraînement de l'escadron 1/67 « Pyrénées » de l'armée de l'air. Le marché a été notifié le 21 janvier dernier pour une durée de deux ans, reconductible pour quatre années supplémentaires.



Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics avait émis en avril 2016 un appel d'offres pour « l'acquisition d'heures de vol, sans équipage, sur hélicoptère civil de type H225 », en configuration « similaire à celle des appareils en service dans l'armée de l'air ». Le volume d'heures de vol annuel se situe entre 400 et 750 heures.



L'EH 1/67 est basé à Cazaux et opère une flotte de 11 H225M Caracal (ainsi que des Puma) depuis 2006. Ses missions englobent les missions de recherche et sauvetage au combat, de transport ou encore d'appui-feu. Les Caracal sont également ravitaillables en vol, une capacité éprouvée en entraînement depuis 2008 et en opérations depuis l'automne 2015.