Vers deux ans de retard supplémentaires pour le MRJ

Mitsubishi Regional Aircraft devrait annoncer le 23 janvier un nouveau glissement de son calendrier de livraison pour le MRJ. Selon la presse japonaise et Reuters, ce retard pourrait atteindre deux ans, reportant la première livraison à ANA à 2020 au lieu de mi-2018.



L'avionneur japonais avait déjà évoqué cette possibilité à l'automne dernier en avertissant ANA que la date de livraison de son premier MRJ pourrait être modifiée pour des raisons techniques. A cette époque cependant, il avait annoncé qu'il maintenait son calendrier. Mais Mitsubishi pourrait avoir à apporter des modifications importantes à son jet régional.



Il s'agira du cinquième report du programme lancé en 2008 et qui prévoyait initialement la première livraison de l'appareil pour 2013. Le développement du MRJ a rencontré de nombreux obstacles et a dû au cours du temps revoir la conception de certains systèmes, modifier les pédales de palonniers (ce qui a entraîné le report du vol inaugural), renforcer la structure au niveau de la jonction des ailes avec le fuselage (ce qui a entraîné une suspension du programme de certification)...



Le dernier problème technique en date a touché le système de gestion du conditionnement d'air et avait repoussé d'un mois la traversée du Pacifique par FTA-1 cet été. Désormais, trois des quatre MRJ devant poursuivre leur programme de certification aux Etats-Unis se trouvent à Moses Lake, sous l'oeil de la FAA.