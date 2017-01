Airlink acquiert cinq E-Jets d'Embraer

La transformation de la flotte d'Airlink passera décidément par Embraer. La compagnie sud-africaine a conclu un accord avec la filiale de leasing de l'avionneur (ECC Leasing) pour acquérir cinq E-Jets, faisant d'elle la première compagnie d'Afrique du Sud à exploiter la famille de jets régionaux.



Les E-Jets sont répartis entre trois E170 et deux E190, dont certains sont d'anciens appareils de Republic Airways. Les livraisons devraient intervenir dès les prochains mois. Rodger Foster, le CEO d'Airlink, a déjà précisé que huit autres E190 devraient être intégrés ultérieurement. Les appareils doivent remplacer la flotte d'Avro RJ85 sur trois ans - douze sont actuellement en service.



Le CEO a également précisé que le choix de l'E190 reposait sur ses capacités à opérer dans un environnement difficile comme celui d'Afrique du Sud, notamment par temps chaud et en altitude, son rayon d'action et sa capacité ETOPS qui permettra à la compagnie d'atteindre de nouvelles destinations, auparavant inaccessibles.



Embraer n'est pas inconnu d'Airlink puisque la compagnie exploite des ERJ 135 et 145 depuis plusieurs années et qu'elle commence à introduire onze ERJ 140 depuis décembre. Au quatrième trimestre, elle comptera une trentaine d'appareils de cette famille à son service.