Thales modernise les radars Master suisses

Thales annonce avoir remporté le marché pour la modernisation des radars de défense fixes de surveillance longue portée suisses Master. Le contrat de 74 millions d'euros comprend par ailleurs une phase de développement de deux ans, « pour utiliser les dernières technologies radar », avec notamment le développement d'un nouveau traitement du signal et des données, ainsi que la modernisation du système antennaire.



Le système de commandement et de contrôle de défense aérienne helvète, baptisé Florako, a été conçu et mis en place par ThalesRaytheonSystem. Il est opérationnel depuis 2004 et permet entre autres de « corréler les données civiles et militaires en temps réel », pour « améliorer la qualité de la représentation globale de l'espace aérien », comme l'indique Thales. Le projet de modernisation du système complet permettra son utilisation jusqu'à l'horizon 2030.



Quant au système de défense sol-air courte portée (programme BODLUV 2020), il n'a toujours pas été relancer, après sa suspension en mars 2016. Un groupe de travail doit notamment plancher sur le besoin opérationnel de nouveaux avions de combat et faire un état des lieux sur la défense aérienne. Thales avait été sélectionné en septembre 2015 pour piloter l'acquisition de systèmes de courte et moyenne portée.