Safran s'empare enfin de Zodiac

Cette fois-ci c'est la bonne. Le Figaro révèle que le groupe Safran va lancer une offre publique d'achat (OPA) amicale visant au rachat de Zodiac Aerospace pour près de 10 milliards d'euros.



Selon les informations du quotidien, cette offre a été approuvée par le conseil de surveillance de Zodiac mercredi soir. Toujours selon le Figaro, les actionnaires de Zodiac se réunissent dès aujourd'hui en assemblée générale au Port-Marly (Yvelines).



Zodiac va être intégré aux côtés des différents motoristes et équipementiers qui composent le groupe Safran, donnant naissance à un géant français de l'aéronautique employant 90000 salariés pour un chiffre d'affaires annuel de 21 milliards d'euros.



L'activité de Zodiac Aerospace garderait son identité. La gouvernance de Safran resterait inchangée avec Ross McInnes à la présidence du conseil d'administration et Philippe Petitcolin à la direction générale. Quant à Olivier Zarrouati, président du directoire de Zodiac, il prendrait le poste de directeur général délégué.



Safran (et le groupe Snecma) avait déjà mené plusieurs tentatives de rapprochement avec Zodiac Aerospace mais en vain, la dernière remontant à 2010.



Les activités du groupe Safran et celle de Zodiac sont pratiquement toutes complémentaires, à l'exception des spécialités de Zodiac Aerosystems.