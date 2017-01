Les vols de l'A310 ZERO-G de Novespace vont s'exporter en Chine

Il s'agit d'un accord exclusif de commercialisation des vols paraboliques opérés par l'A310 ZERO-G pour une durée d'un an et renouvelable deux fois.



Pour Novespace, le but de cet accord est de permettre d'abaisser le coût des vols en augmentant le taux d'utilisation de l'appareil, à l'image du contrat passé avec le groupe Avico pour les vols Air Zero G à destination du grand public.



Novespace a par ailleurs rappelé que le CSU avait déjà fait appel à son A310 pour effectuer des expériences scientifiques par deux fois, en 2015 et en 2016.



Les nouveaux vols seront principalement depuis menés depuis l'aéroport de Bordeaux Mérignac, mais Novespace a également déjà prévu de positionner l'Airbus A310 ZERO-G en Chine.





Photo © Novespace

La cérémonie de signature de l'accord le 17 janvier à Pékin par Thierry Gharib, le directeur général de Novespace, Ming Gao, directrice du CSU et Yang Yang, directeur de la coopération internationale, en présence de Dianwen Cao, directeur général adjoint de la CAS, de Jean-Pascal Le Franc, directeur de la programmation, de l'international et de la qualité du CNES, de Sophie de Bentzmann, attachée scientifique de l'ambassade de France en Chine et de Jean-François Clervoy, président de Novespace et astronaute de l'Agence spatiale européenne.

