Avianca Argentina reçoit son 1er ATR 72-600

ATR a célébré le 18 janvier la livraison du premier ATR 72-600 à Avian Lineas Aereas, qui est également le premier exemplaire du biturbopropulseur en Argentine. Il devrait permettre à la compagnie, filiale de Synergy Aerospace, de démarrer ses opérations au premier trimestre. Elles seront réalisées sous la marque Avianca Argentina.



La commande de Synergy Aerospace remonte au mois de novembre. Elle porte sur douze exemplaires de l'appareil, assortis d'options sur six appareils supplémentaires. Les livraisons devaient débuter à la fin de l'année 2016 mais Avianca Argentina est toujours en cours de certification.



Avianca Argentina a vocation à sillonner le ciel argentin, au départ de Buenos Aires puis Tucuman et Cordoba, « un plan courageux et ambitieux » selon l'appréciation de Christian Scherer, le président exécutif d'ATR.