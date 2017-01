Quand Finnair se prend à rêver d'A350-1000

C'est un désir qui pourrait venir se concrétiser très rapidement. Conquise par sa flotte d'A350-900, Finnair s'intéresse désormais à l'A350-1000, un appareil qui pourrait lui permettre d'augmenter ses capacités sur l'Asie et en en particulier sur la Chine.



Selon un article publié le 13 janvier sur le site Internet de l'Yle, la chaine de radio-télévision publique finlandaise, la compagnie envisagerait de transformer une partie de sa commande restante en A350-1000. Cette augmentation des capacités pourrait servir à atténuer une baisse des recettes unitaires sur la Chine qui pourrait atteindre les 5% selon Pekka Vauramo, le PDG de la compagnie. Les A350-900 de Finnair sont aménagés avec une cabine biclasse de 297 sièges.



Finnair est l'un des plus anciens clients de l'A350. Elle en aligne aujourd'hui 7 exemplaires sur les 19 commandés et doit en recevoir 4 autres cette année. La livraison des derniers exemplaires est programmée pour 2023.



La compagnie aérienne finlandaise avait par ailleurs décidé de garder deux A330-300 qui auraient dû quitter la flotte cette année, programmant même une reconfiguration complète de leurs cabines.



L'A350-1000 a volé pour la première fois et sa certification est attendue pour la fin de l'année, avec une première livraison destinée à Qatar Airways. Au 31 décembre, la version la plus capacitaire de la famille A350 XWB avait enregistré des commandes pour 211 exemplaires. Le marché potentiel de l'A350-1000 dépasse le millier d'appareils.