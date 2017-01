Les priorités de l'IATA pour améliorer la sécurité des vols

L'IATA a présenté toute une série d'initiatives visant à améliorer la sécurité du transport aérien en décembre dernier.



Comme l'a expliqué à Genève Gilberto Lopez Meyer, le directeur général Safety & Flight Operations (SFO) de l'Association du transport aérien international, le programme GADM (Global Aviation Data Management) qui permet de recueillir des données opérationnelles de plus de 470 opérateurs et industriels, est en train de devenir un véritable outil de veille destiné à établir une approche plus réactive, voire bientôt prédictive des différents risques pouvant venir (...)