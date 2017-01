ACT Airlines donne des précisions sur l'accident au Kirghizstan tandis que le MAK reprend l'enquête

Le comité intergouvernemental d'aviation russe (MAK) a confirmé le 16 janvier qu'il serait chargé de l'enquête sur l'accident d'ACT Airlines survenu à l'aéroport de Bichkek en début de matinée. Celui-ci impliquait le Boeing 747-400F immatriculé TC-MCL, qui s'est écrasé sur un village en bout de piste 26, faisant 37 victimes, les quatre membres d'équipage et 33 personnes au sol.



L'enquête s'effectuera avec le soutien du gouvernement kirghize, d'experts turcs - qui représentent le pays de l'opérateur de l'appareil - et d'experts américains - qui représentent Boeing et (...)