Ravitaillement en vol : L'H225M se rapproche du C295W

Airbus Defence & Space annonce avoir conduit une nouvelle campagne d'essais pour le ravitaillement en vol d'H225M Caracal par un C295W. Les tests ont été effectués au mois de décembre, avec six contacts « secs » entre les deux aéronefs, sans aucun transfert de carburant. Les manoeuvres ont été réalisées à des vitesses de 105-115 noeuds.



L'avionneur n'a pas souhaité communiquer sur la suite prévue concernant ces essais, se contentant d'indiquer que les manoeuvres de transfert de carburant se tiendront « au moment opportun ». « Certains clients » auraient d'ores et déjà manifesté leur intérêt pour cette capacité, permettant une allonge importante du temps d'autonomie sur zone des voilures tournantes. Il pourrait s'agir de pays clients des deux aéronefs, ou de pays souhaitant acquérir l'une ou l'autre des plateformes.



Les essais menés par Airbus Defence & Space visent à doter le C295W de capacités supplémentaires, afin d'en faire un avion multimissions, capable d'être déployé aussi bien pour des missions de SAR que de transport ou encore au profit des forces spéciales. Le kit de ravitaillement en vol avait été dévoilé à l'automne 2015, il comprend un système central palettisé et un tuyau souple, avec une capacité de transfert de cinq tonnes de carburant. Des contacts (secs) ont été réalisés en septembre dernier entre un C295W et un C295 de l'armée de l'air espagnole.



Le ravitaillement en vol d'hélicoptères devait à l'origine être rendu possible avec le concours des A400M, dont le tuyau s'est cependant révélé trop court pour éviter les turbulences des hélices. Des études sont actuellement en cours pour allonger le tuyau à 120 pieds au lieu de 80, en partenariat avec Cobham. Des essais en soufflerie ont eu lieu avec l'aide de l'ONERA, l'évaluation des données est encore en cours. Les essais en vol, initialement prévus pour la fin de l'année 2016, ont été reportés à une date ultérieure.