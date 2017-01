L'aéroport de Toulouse se modernise et augmente ses capacités

Parmi les premiers chantiers figure le réaménagement du hall D. Destiné à terme à devenir l'accès unique aux salles d'embarquement, il verra les travaux débuter en avril, après le déménagement des comptoirs de vente puis ceux d'enregistrement des compagnies et tour-opérateurs qui y opèrent vers les autres halls de l'aéroport. Le hall D sera étendu au nord du bâtiment actuel pour accueillir une zone unique de postes inspection filtrage de 3 000 m², avec douze lignes. Le reste du hall sera aménagé en une grande zone commerciale de 4 000 m² que les passagers devront traverser pour rejoindre leur porte d'embarquement. Ces zones seront mises en service en mai 2018.



Quelques mois plus tard, c'est le hall C réaménagé qui entrera en service, abritant notamment la nouvelle offre de restauration. Toute cette partie des travaux représente un investissement de 20 millions d'euros.



Dix autres millions seront affectés à la construction d'une nouvelle jetée au hall A. Elle permettra l'embarquement et le débarquement à pied des passagers des compagnies low-cost et régionales. Dotée de cinq portes d'embarquement avec un accès direct à la piste, elle utilisera la façade opposée pour permettre aux passagers devant monter dans un avion stationné au large d'accéder aux bus de piste. Les travaux de terrassement pour les entreprises de chantier ont déjà commencé et les travaux de construction doivent débuter en avril. L'ouverture de l'installation est prévue pour avril 2018.



Le dernier projet consiste en la construction d'un hôtel quatre étoiles de 148 chambres connecté au hall A, pour 20 millions d'euros et dont l'ouverture est prévue pour septembre 2018.





La nouvelle jetée du hall A © AIA L'aéroport de Toulouse va lancer une phase de travaux en 2017. L'objectif est de moderniser la plateforme et de porter sa capacité annuelle à 12 millions de passagers en 2018, quand l'aéroport a battu un record en 2016 en accueillant 8 millions de voyageurs (une hausse de 5,4% par rapport à 2015). Une cinquantaine de millions d'euros vont être investis, notamment pour construire une nouvelle jetée dédiée aux compagnies low-cost et régionales et réorganiser les aérogares.Parmi les premiers chantiers figure le réaménagement du hall D. Destiné à terme à devenir l'accès unique aux salles d'embarquement, il verra les travaux débuter en avril, après le déménagement des comptoirs de vente puis ceux d'enregistrement des compagnies et tour-opérateurs qui y opèrent vers les autres halls de l'aéroport. Le hall D sera étendu au nord du bâtiment actuel pour accueillir une zone unique de postes inspection filtrage de 3 000 m², avec douze lignes. Le reste du hall sera aménagé en une grande zone commerciale de 4 000 m² que les passagers devront traverser pour rejoindre leur porte d'embarquement. Ces zones seront mises en service en mai 2018.Quelques mois plus tard, c'est le hall C réaménagé qui entrera en service, abritant notamment la nouvelle offre de restauration. Toute cette partie des travaux représente un investissement de 20 millions d'euros.Dix autres millions seront affectés à la construction d'une nouvelle jetée au hall A. Elle permettra l'embarquement et le débarquement à pied des passagers des compagnies low-cost et régionales. Dotée de cinq portes d'embarquement avec un accès direct à la piste, elle utilisera la façade opposée pour permettre aux passagers devant monter dans un avion stationné au large d'accéder aux bus de piste. Les travaux de terrassement pour les entreprises de chantier ont déjà commencé et les travaux de construction doivent débuter en avril. L'ouverture de l'installation est prévue pour avril 2018.Le dernier projet consiste en la construction d'un hôtel quatre étoiles de 148 chambres connecté au hall A, pour 20 millions d'euros et dont l'ouverture est prévue pour septembre 2018.