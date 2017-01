Les livraisons de TBM résistent bien

L'activité avionneur de Daher a livré un total de 54 TBM 900 et TBM 930 en 2016, soit seulement un avion de moins qu'une année plus tôt et pleinement dans les objectifs annoncés.



Une très grande majorité des appareils livrés (36) ont concerné le TBM 930, la nouvelle variante de l'avion d'affaires monoturbopropulsé lancée en avril dernier et doté de la suite avionique tactile G3000 de Garmin. Tous les autres étaient des TBM 900 équipés de la suite tout écran G1000.



Daher précise aussi que l'Amérique du Nord reste le principal marché de la famille TBM avec 41 exemplaires livrés aux États-Unis et au Canada, suivie par l'Europe (9 exemplaires, dont 4 au Royaume-Uni, 2 en France et un exemplaire pour l'Allemagne, l'Italie, la Pologne et la Suisse). Daher a également livré deux exemplaires au Mexique et deux appareils en Thaïlande.



Nicolas Chabbert, le directeur de la Business Unit Avions de Daher a par ailleurs révélé que la nouvelle suite avionique G1000NXi de Garmin dévoilée début janvier allait venir prendre place à bord du nouveau millésime 2017 du TBM 900. L'appareil ainsi équipé devrait être certifié dans les tout prochains mois.



La famille des avions TBM a désormais été livrée à 822 exemplaires, la flotte ayant accumulée plus de 1,4 million d'heures de vol.