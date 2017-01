La norvégienne Widerøe se met aux jets de plus de 100 places

C'est une petite surprise que nous réservaient Widerøe et Embraer pour ce début d'année. La compagnie régionale norvégienne a en effet décidé d'opérer avec la nouvelle famille E-Jet E2 de l'avionneur brésilien, avec une commande qui pourrait aller jusqu'à 15 appareils. C'est la première fois que l'opérateur norvégien se tourne vers des avions à réaction.



Widerøe a ainsi acquis trois E190-E2 livrables dès 2018. Ce contrat ferme s'accompagne de droits d'achats supplémentaires pour 12 autres appareils de la famille des E-Jets remotorisés, du E175-E2 de 80 places au E195-E2 de 130 places, pouvant ainsi porter la valeur du contrat à plus de 873 millions de dollars au prix catalogue. Embraer a par ailleurs précisé que cette commande avait été enregistrée en 2016 et qu'elle figurait donc déjà dans les résultats publiés la semaine dernière.



La compagnie régionale norvégienne implantée à Bodø opère aujourd'hui avec une flotte de 41 appareils exclusivement composée d'avions turbopropulsés de la famille Dash 8 de de Havilland Canada et Bombardier : 20 Dash 8-100, 3 Dash 8-Q200, 7 Dash 8-300 et 11 Q400. Elle réalise plus de 450 vols quotidiens pour 2,8 millions de passagers transportés chaque année.



Widerøe a déjà précisé que ses nouveaux appareils seraient configurés avec une cabine monoclasse de 114 sièges.



La famille E-Jet E2 totalise désormais 275 appareils en commandes fermes ainsi que 415 autres exemplaires contractualisés (options, droits d'achats et lettres d'intention).