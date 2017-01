Alitalia renonce à investir dans Air Malta

Alitalia et Air Malta ont indiqué le 13 janvier qu'elles avaient mis fin à leurs négociations exclusives en vue d'une prise de participation de 49% de la compagnie italienne dans sa partenaire malte. Elles indiquent que la transformation en cours de l'industrie du transport aérien ne représentait pas un environnement favorable à l'établissement d'un partenariat de ce type et qu'elles préféraient se concentrer sur les défis à venir.



