Un 747 cargo d'ACT Airlines s'écrase au Kirghizstan

Un Boeing 747-400F appartenant à myCargo Airlines (opéré par ACT Airlines) s'est écrasé dans la matinée du 16 janvier près de l'aéroport de Bichkek. L'appareil réalisait le vol TK6491 et devait relier Hong-Kong à Istanbul, avec cette escale technique dans la capitale kirghize.



L'accident a eu lieu durant la phase finale d'approche piste 26. On en ignore encore les circonstances mais il en résulte que l'appareil s'est écrasé au-delà du bout de la piste, dans un village, détruisant plusieurs maisons et faisant de nombreuses victimes au sol. A ce stade des opérations de secours, le ministère kirghize des opérations d'urgence dénombre 31 victimes (y compris les quatre membres d'équipage) et onze personnes hospitalisées.



Le 747 impliqué (TC-MCL) était entré en service en février 2003 chez Singapore Airlines Cargo, qui l'a utilisé jusqu'en 2009. Stocké à Victorville, il a été remis en service fin 2015 par la compagnie turque ACT Airlines et a été opéré pour Qatar Airways tout au long de l'année 2016.



Correction avec le retrait de la mention de Turkish Airlines : la compagnie indique qu'elle n'a aucun lien avec la mission de l'appareil.