L'Italie confirme la modernisation de l'Aster 30 Block 1 NT

L'Italie s'est fermement engagée dans le chantier de rénovation du programme Aster 30 Block 1 NT, avec la notification par l'OCCAR (Organisation conjointe de coopération en matière d'armement) le 20 décembre dernier d'un amendement à Eurosam, confirmant « l'arrangement de coopération » signé le 14 juin 2016 par la ministre de la Défense italienne Roberta Pinotti et son homologue français Jean-Yves le Drian à Paris. La France s'était quant à elle engagée dans le programme en décembre 2015.



La modernisation comprend, outre le standard Block 1NT du missile Aster 30, la rénovation du système SAMP/T (système sol-air moyenne portée/terrestre), afin de le doter de capacités améliorées en termes de défense contre les missiles balistiques.



L'Aster 30 sera doté d'un nouvel autodirecteur en bande Ka, d'un calculateur de vol plus performant et devrait par ailleurs être « capable d'intercepter des missiles balistiques de l'entrée du domaine de la moyenne portée [...] et capable de traiter les missiles avec têtes séparables », selon le missilier MBDA. L'Italie pourrait par ailleurs doter ses futurs patrouilleurs hauturiers polyvalents de l'Aster Block 1 NT, tout comme le Royaume-Uni a déclaré lors du sommet d'Amiens en mars 2016 sa volonté de rejoindre le programme pour équiper ses destroyers Type 45.