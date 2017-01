Paris Aéroport voit son trafic augmenter de 1,8% en 2016, avec 97,2 millions de passagers

Le groupe ADP a publié ses résultats annuels de trafic le 13 janvier. Paris Aéroport a enregistré une progression de trafic de 1,8%, ce qui mieux que prévu. En effet, il le groupe avait initialement tablé sur une progression de 2,3%, il avait revu ses prévisions à la baisse au mois d'octobre, ne visant plus que 1 à 1,5% de croissance.



Au total, 97,2 millions de passagers ont transité par les aéroports de Roissy CDG (65,9 millions) et d'Orly (31,3 millions). Le trafic stagne à Roissy sous l'effet de la chute de 6,7% du trafic sur le faisceau Asie Pacifique - conséquence de la suspension de la ligne de Malaysia Airlines vers Kuala Lumpur et des effets des attentats sur le trafic japonais. En revanche, Orly enregistre une belle progression de 5,3%, porté par une hausse de trafic général vers l'Europe de 3,4% notamment grâce aux low-cost et une bonne tenue du trafic domestique (+1,1%).



Le groupe ADP détient également des participations dans TAV Airports, qui est en croissance de 2,3% en décembre, et dans l'aéroport de Santiago du Chili, qui progresse de 15,1% ce mois-ci.