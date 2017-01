Iran Air reçoit le 1er Airbus de sa commande de 100 appareils

Airbus et Iran Air ont célébré le 11 janvier la livraison du premier A321 à Iran Air, le premier appareil de la commande de cent Airbus annoncée en janvier 2016 et conclue le 22 décembre. L'appareil (immatriculé EP-IFA) avait réalisé un vol de transfert dans la matinée depuis Hambourg, où il avait été assemblé.



La cérémonie de livraison s'est tenue à la suite de la présentation des résultats annuels de l'avionneur européen en présence de Farhad Parvaresh, PDG d'Iran Air, de Tom Enders, CEO d'Airbus, de Fabrice Brégier, président d'Airbus Commercial Aircraft et COO d'Airbus, et de Gael Meheust, SVP Sales and Marketing de CFM.



« C'est un événement et je félicite Iran Air pour la réception de ce premier nouvel avion depuis plusieurs années », a commenté Fabrice Brégier. La compagnie attend désormais 99 autres appareils d'Airbus, répartis entre 46 monocouloirs, 38 A330 et seize A350.



Les besoins des compagnies iraniennes sont estimés à 400 voire 500 nouveaux avions, pour moderniser une flotte vétuste et répondre à une demande rendue de plus en plus forte par la réouverture du pays. Iran Air a donc également passé une commande auprès de Boeing pour acquérir cinquante 737 MAX 8, quinze 777-300ER et quinze 777-9.