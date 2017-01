Dedienne Aerospace dévoile un nouveau gros contrat exclusif avec UTAS

L'année 2017 commence très bien pour Dedienne Aerospace. La société française spécialisée dans les outillages de maintenance aéronautique vient de remporter un nouveau contrat exclusif avec l'américain UTC Aerospace Systems (UTAS) concernant les nacelles des A320neo équipées de réacteurs PW1100G-JM (Pratt & Whitney, groupe UTC).



Avec cette nouvelle licence, Dedienne Aerospace sera le seul fournisseur pour la vente, la maintenance, la calibration, la location et le service après-vente des outillages nacelle pour la famille A320neo d'Airbus motorisée par les GTF. A noter que Dedienne est aussi présent dans l'outillage nacelle sur le LEAP de CFM International.



« Nous sommes fiers de la confiance accordée par UTC Aerospace Systems à notre entreprise. Cette nouvelle licence va permettre à tous nos clients de bénéficier de nos produits de haute qualité, de notre expertise et de notre service pour tous les outillages nacelles A320neo. Nous écrivons un nouveau chapitre de notre solide partenariat avec UTC Aerospace Systems et nous nous réjouissons de poursuivre cette aventure ensemble », a déclaré dans un communiqué Cédric Barbe, le directeur général de Dedienne Aerospace.



Avec cette nouvelle licence, des outillages spécialisés vont pouvoir être commercialisés auprès des opérateurs et des sociétés MRO. 39 des 68 A320neo livrés en 2016 sont motorisés par Pratt & Whitney.



Dedienne Aerospace avait déjà remporté la licence exclusive pour les outillages nacelle des A350 en novembre 2015, UTAS étant le seul fournisseur sur la nouvelle famille de biréacteurs long-courriers d'Airbus.