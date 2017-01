ATSG reprend PEMCO

Air Transport Services Group (ATSG) a débuté l'année avec une acquisition. Le groupe américain a annoncé le rachat de PEMCO au travers de sa filiale de maintenance AMES (Airborne Maintenance & Engineering Services), diversifiant ainsi ses activités dans le domaine de la MRO et des conversions. Si aucun détail plus précis n'a été divulgué, le groupe a toutefois spécifié qu'il n'avait pas repris la dette de son partenaire.



PEMCO va notamment apporter à AMES son savoir-faire en termes de maintenance lourde sur 767 et de conversion d'avions (...)