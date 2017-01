Airbus et China Airlines vont coopérer dans la maintenance

Conformément à l'annonce de China Airlines à l'occasion de la réception de son premier A350 fin septembre, et comme nous l'écrivions dans la newsletter MRO & Support n°5, Airbus vient pour sa part de révéler avoir signé un protocole d'accord (MoU) avec le transporteur taïwanais pour « soutenir le développement de l'activité maintenance de la compagnie aérienne, l'ingénierie et les capacités de formation technique à Taïwan. »



Selon l'avionneur européen, cet accord vise à étudier des solutions techniques et commerciales qui pourront ensuite être proposées par TAMECO pour tous les types d'Airbus actuellement exploités par China Airlines (A320, A330/A340, A350). Sont notamment concerné les activités de modification cabine et cellule.



Le communiqué officiel d'Airbus ne fait par contre pas mention d'AIDC (Aerospace Industrial Development Corporation), le grand industriel aéronautique de Taïwan.