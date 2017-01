De la chrysalide au papillon : Aviaexpo.com fait peau neuve et devient un salon aéronautique permanent

Poursuivre l'expérience des salons physiques : tel est l'objectif d'Aviaexpo.com. Fort de deux années d'existence sous forme d'annuaire, le site se mue en un dispositif incontournable pour les professionnels du secteur. Accessible 7 jours/7 et 24h/24 sur tout support, la plateforme sert avant tout d'aide à la vente et à la communication des entreprises. Chaque exposant, via son stand virtuel, présente ses produits ou services, ses activités et son savoir-faire. Un espace consacré aux images, vidéos, catalogues et brochures sous format PDF, communiqués de presse et calendrier des présences aux salons physiques offre aux entreprises une visibilité exhaustive.





Liste de produits / Copyright AviaExpo.com



La valeur ajoutée de ce salon ingénieux réside quant à elle au coeur même de son origine. En effet, les instigateurs d'Aviaexpo.com ont prévu d'utiliser tout l'écosystème qui entoure le site. En charge du développement du projet, Sébastien Fouilhé tient à le souligner : « Nous ferons des relais de contenus sur Aerocontact.com, premier réseau professionnel aéronautique ainsi que sur le Journal de l'Aviation, premier quotidien d'actualité dédié aux professionnels du secteur de l'aéronautique. »



Conforme au profil international de son secteur, le site sera disponible en anglais et en français, puis, également en allemand et espagnol. A terme, une traduction dans toutes les langues (chinois, arabe, russe etc.) est envisagée pour permettre au salon d'atteindre son objectif international.





Stand entreprise / Copyright AviaExpo.com



Aviaexpo.com se veut l'antichambre des salons physiques. En plus d'exposer ses produits & services tout au long de l'année, l'exposant disposera d'un outil supplémentaire pour préparer sa participation aux salons physiques. « Beaucoup d'entreprises ont du mal à communiquer entre les salons » ajoute Frédéric Vergoz, Directeur du Groupe Aerocontact. « Nous leur facilitons la tâche et leur offrons une démarche de communication pérenne. »





Fiche Produit / Copyright AviaExpo.com



A noter que la protection des informations disponibles sur Aviaexpo.com est l'une de priorité du travail de l'équipe. « Le site est entièrement sécurisé, les PDF mis en ligne ne sont pas téléchargeables. » souligne Sébastien Fouilhé. « Au final, Aviaexpo.com ressemble à ce qu'on attendait, on espère que les exposants adhéreront autant que nous. »



