Un nouveau record de livraisons pour Airbus en 2016 qui dépasse largement ses objectifs

Mieux, malgré un carnet de commandes complètement plein, notamment au niveau des monocouloirs de la famille A320, l'avionneur européen a réussi à publier un « book to bill » supérieur à 1 avec 731 nouveaux appareils en commandes nettes enregistrées en 2016.



C'est plus que son concurrent Boeing sur la période (688 commandes nettes) et très loin de ce que laissaient encore présager les ventes enregistrées fin novembre (410 commandes nettes).



« Cela n'a pas été facile compte tenu de notre backlog, mais nous avons réussi » s'est réjoui Fabrice Brégier, désormais Président d'Airbus Commercial Aircraft, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue aujourd'hui. Le carnet de commandes d'Airbus comprend désormais 6874 avions à livrer « et dépasse le trilliard de dollars en valeur » a-t-il ajouté.



« Bien sûr nous avons rencontré des difficultés, mais on a réussi à surmonter ces problèmes » reconnait Fabrice Brégier. Malgré quelques inquiétudes sur les programmes A320neo et A350, l'avionneur européen aura finalement livré 49 A350-900 à 11 clients (un de moins que l'objectif initialement fixé), 545 appareils de la famille A320 (dont 68 A320neo), 66 A330 et 28 A380 (dont 20 à Emirates).



Un mois de décembre exceptionnel en termes de prises de commandes



La grosse surprise est incontestablement venue des commandes enregistrées en décembre, le désormais célèbre « 13ème mois de John Leahy ». Comme l'a précisé le directeur commercial d'Airbus, les équipes l'avionneur ont réussi à vendre 349 nouveaux appareils au cours du dernier mois de l'année (mais avec 28 annulations, dont 8 A350 pour Aeroflot) soit une augmentation de 321 nouveaux avions.



Figurent dans ces commandes, la finalisation d'Iran Air (46 appareils de la famille A320, 36 A330 et 16 A350), une commande de la compagnie low-cost indienne Go Air pour 72 A320neo, 9 A330ceo pour Hong Kong Airlines et 5 A330ceo pour Hong Kong International (un nouveau transporteur ?).



Notons aussi l'existence d'une commande d'un opérateur du Moyen-Orient non identifié pour 80 A320neo (accompagnée d'une annulation de 20 A320ceo).



Sur l'ensemble de l'année dernière, le total des commandes brutes a atteint les 949 appareils mais Airbus a dû radier 218 avions de son carnet. John Leahy indique que sur l'ensemble de ces annulations, une grande partie provient de la transformation de monocouloirs CEO en NEO (72) ainsi que de suppression définitive des 82 monocouloirs de la défunte Kingfisher. Le nombre d'annulations réelles pour 2016 est donc relativement faible (64 appareils).





