Des signes de plus en plus encourageants pour le cargo mondial

L'Association du transport aérien international (IATA) vient de publier ses chiffres du mois de novembre pour le transport de fret. L'amélioration de la tendance se confirme avec une demande qui a progressé de 6,8% par rapport à la même période un an plus tôt (tonnes kilomètres). Ce bon résultat est d'autant plus remarquable qu'il progresse plus vite que les capacités offertes (+4,4%) sur la période.



Pour Alexandre de Juniac, le directeur général de l'IATA, « le fret aérien a connu une forte saison en novembre. Et il y a des signes encourageants pour que cette croissance se poursuive en 2017, en particulier avec le transport d'équipements électroniques grand public de valeur ainsi que leurs composants ».



Mais le patron de l'IATA a cependant rappelé que d'une façon plus générale, le commerce mondial continuait pour l'instant à stagner et que les acteurs du fret aérien devaient continuer à « améliorer leur offre en mettant en oeuvre des processus modernes axés sur le client ».



L'Asie-Pacifique, principal moteur du cargo avec une part de marché de 38,1%, a connu une progression de la demande de 6,1% en novembre, pour une capacité en hausse de 4%. Selon l'IATA, cela correspond pratiquement au niveau de 2010, c'est à dire après le rebond intervenu juste après la crise financière de 2008.



L'Europe, deuxième marché mondial avec 22,7%, a quant à elle affiché une progression de 9% sur la période pour des capacités en hausse de 4,8%. C'est moins bien que le mois précédent, notamment à cause de l'impact de la grève de Lufthansa.