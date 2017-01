Le Groupe Eurogiciel devient Scalian

Le Groupe Eurogiciel a changé de nom aujourd'hui pour devenir Scalian. Cette nouvelle identité, qui s'accompagne d'un nouveau logo, marque les nouvelles ambitions et le renouveau de cette entreprise fondée en 1989 et spécialisée dans l'Ingénierie.



Elle est déjà présente dans 8 pays (9 à partir du mois de juin prochain) et emploie plus de 2200 personnes.



Scalian a par ailleurs indiqué que les 5 filiales du groupe, à savoir Etop International, Equert International, Eurogiciel Ingénierie, Evosys et Alyotech (intégrée en octobre 2016) vont intervenir dans deux pôles « métiers » nouvellement créés : les Systèmes Numériques (Digital Systems) et la Performance des Opérations (Operations Performance).