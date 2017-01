Deux nouveaux MQ-9 Reaper déployés au Sahel

La Direction générale de l'armement indique avoir réceptionné le second système de drone MALE MQ-9 Reaper, soit trois vecteurs aériens et une station sol. Deux Reaper sont déployés à Niamey, au Niger, depuis le 31 décembre, tandis que le troisième sera affecté à la formation et à l'entraînement des équipages sur la BA 709 de Cognac, qui héberge l'escadron de reconnaissance 1/33 Belfort.



Le quatrième système a par ailleurs été commandé le 5 décembre dernier et devrait être livré en 2019, conformément à la Loi de programmation militaire, qui prévoit d'équiper l'armée de l'air de quatre systèmes, soit douze drones, à l'horizon 2019. Le troisième système avait été commandé en décembre 2015 et devrait lui aussi être livré en 2019. Ces deux systèmes bénéficieront du standard Block 5, qui devrait notamment comprendre un train d'atterrissage renforcé, une génération électrique améliorée, une nouvelle baie avionique ainsi qu'un système de contrôle de moteur numérisé et des systèmes de liaisons de données cryptés. Le rétrofit des deux premiers systèmes n'a pas encore été formellement confirmé.



Le transfert des deux nouveaux MQ-9 porte ainsi à cinq le nombre de drones MALE ISR opérant dans le cadre de l'opération Barkhane, les deux drones Harfang précédemment mis en oeuvre ayant été rapatriés en métropole à l'été 2016. Les deux premiers Reaper, réceptionnés fin 2013, ont effectué leurs premières missions opérationnelles en janvier 2014. Un troisième drone avait quant à lui été livré en mai 2015. Début décembre, leur compteur affichait plus de 12 000 heures de vol. Les équipages de l'armée de l'air devraient par ailleurs être bientôt en mesure d'effectuer les manoeuvres de décollage et d'atterrissage sans le concours des Américains.



Le communiqué diffusé le ministère révèle par ailleurs la tenue prochaine de campagnes d'essais d'aérotransport, notamment par A400M, et de conditions d'utilisation sur le territoire national.