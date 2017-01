Airbus débute l'intégration du Beluga XL

Airbus a célébré le 6 janvier le début de l'intégration de la cellule du Beluga XL. Le processus doit durer dix-huit mois et se déroule à Toulouse. La base de la cellule vient d'un A330-200F dont la structure a déjà été renforcée. Elle a été assemblée en décembre. Le nez et la queue seront rattachés dans le courant de l'année.



Airbus précise que les douze premiers mois de l'assemblage verront l'assemblage de la cellule et l'intégration des systèmes électriques et mécaniques. Durant les six derniers mois, le premier Beluga XL changera de station pour les essais statiques et le montage des réacteurs.



Bertrand George, le directeur du programme Beluga XL, maintient la date du premier vol à 2018 pour une entrée en service en 2019.