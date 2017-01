Une année complexe pour l'activité avions d'affaires de Dassault Aviation

L'avionneur français vient de dévoiler ses chiffres de commandes et de livraisons pour l'année 2016. Comme on pouvait s'y attendre et fort du succès de la vente des 36 Rafale à l'Inde le 23 septembre dernier, Dassault Aviation a cependant souffert de la faiblesse du marché de l'aviation d'affaires avec seulement 33 nouveaux avions d'affaires Falcon commandés l'année dernière. (lire l'Edito



Dassault Aviation a aussi dû subir l'annulation de 15 Falcon 5X suite au report de sa mise en service de 2017 à début 2020 suite aux déboires du réacteur Silvercrest. En comparaison, l'avionneur avait enregistré des commandes pour 45 Falcon en 2015, avec tenant compte de l'annulation des 20 Falcon de l'opérateur américain Netjets. Les types d'appareils n'ont pas été dévoilés.



Du coté des livraisons, Dassault a comme prévu livré 9 Rafale (6 pour la France et 3 pour l'Égypte), l'augmentation des cadences de production du chasseur multirôle devant commencer à se faire sentir à partir de cette année. Le carnet de commandes Rafale atteint désormais les 110 unités (32 pour la France et 78 pour l'export).



En revanche les livraisons d'avions d'affaires ont encore baissé l'année dernière, mais « en cohérence avec notre prévision de livraison de 50 Falcon » précise l'avionneur, avec 49 appareils contre 55 en 2015. On notera cependant la logique érosion du backlog à seulement 63 unités, contre 83 un an plus tôt.



L'activité avions d'affaires de Dassault Aviation a cependant été particulièrement dynamique ces derniers mois, avec par exemple la certification et la livraison du premier Falcon 8X le 5 octobre à Amjet Executive, la certification du système de vision combinée synthétique et améliorée (CVS) FalconEye sur les Falcon 2000S/LXS et Falcon 8X, l'inauguration du nouveau pôle MRO de Dassault Falcon Service (DFS) à Bordeaux-Mérignac ou encore le lancement d'une nouvelle cabine pour le Falcon 900LX dévoilée à Orlando (Floride) en octobre.



Le groupe Dassault Aviation publiera son chiffre d'affaires 2016 le 27 février prochain et ses résultats annuels complets ainsi que ses prévisions de livraisons le 8 mars.

